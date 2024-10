Festa Roma, Johnny Depp: “Ho toccato il fondo tante volte, ma sono fortunato” (Di sabato 26 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Ho toccato il fondo tante volte, ma posso ritenermi fortunato per quello che ho vissuto fino ad oggi". A dirlo è Johnny Depp, che questa mattina è atterrato nella Capitale per presentare il suo film 'Modi – Tre giorni sulle ali della follia' alla 19esima edizione della Festa del Cinema di Roma. Il L'articolo Festa Roma, Johnny Depp: “Ho toccato il fondo tante volte, ma sono fortunato” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutta la notizia su .com (Di sabato 26 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Hoil, ma posso ritenermiper quello che ho vissuto fino ad oggi". A dirlo è, che questa mattina è atterrato nella Capitale per presentare il suo film 'Modi – Tre giorni sulle ali della follia' alla 19esima edizione delladel Cinema di. Il L'articolo: “Hoil, ma” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Festa Roma - Johnny Depp : “Ho toccato il fondo tante volte - ma sono fortunato” - (Adnkronos) – “Ho toccato il fondo tante volte, ma posso ritenermi fortunato per quello che ho vissuto fino ad oggi”. A dirlo è Johnny Depp, che questa mattina è atterrato nella Capitale per presentare il suo film ‘Modi – Tre giorni sulle ali ... (Dailyshowmagazine.com)

Festa Cinema Roma - Riccardo Scamarcio : “Ho incontrato Johnny Depp in videocall - io ero in autogrill” - (Adnkronos) – “Ho incontrato Johnny Depp in videocall, lui era collegato dal suo ufficio a Londra io da un autogrill”. A raccontarlo è Riccardo Scamarcio alla conferenza stampa di ‘Modi – Tre giorni sulle ali della follia’ di Johnny Depp, assente ... (Dailyshowmagazine.com)

Festa Roma - Johnny Depp : “Ho toccato il fondo tante volte - ma sono fortunato” - (Adnkronos) – "Ho toccato il fondo tante volte, ma posso ritenermi fortunato per quello che ho vissuto fino ad oggi". A dirlo è Johnny Depp, che questa mattina è atterrato nella Capitale per presentare il suo film 'Modi – Tre giorni sulle ali della ... (Lidentita.it)

Che Tempo Che Fa - ospiti : Johnny Depp - Riccardo Scamarcio e Giorgia nella puntata del 27 ottobre sul Nove - Nuovo appuntamento con il talk show condotto da Fabio Fazio giunto quest'anno alla ventiduesima edizione: ecco tutto quello che vedremo questa sera e gli ospiti de Il Tavolo. Domenica 27 ottobre 2024, torna su Nove e in streaming su discovery+ Che ... (Movieplayer.it)