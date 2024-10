Endless Love, replica puntate 26 ottobre 2024 in streaming | Video Mediaset (Di sabato 26 ottobre 2024) Triplo appuntamento oggi – sabato 26 ottobre – con la soap turca Endless Love (Kara Sevda). Ecco i Video Mediaset per rivedere gli episodi 271, 272 e 273 in replica streaming. Nihan scopre che Emir ha preso il suo passaporto e quello di Deniz: probabilmente Emir vuole attuare il suo piano, ossia portare la bambina all’estero. Kemal, però, fa la sua contromossa. Kemal, Zehir e Ayhan tramano per introdursi in casa di Emir durante il trasloco di Leyla e portare via Deniz. Dal canto suo, anche Emir sta cercando di anticipare le loro mosse. Emir continua le ricerche di Deniz con l’aiuto di Galip. Riesce a capire dove si trovano Fehime e Huseyin, che attendono in un luogo isolato l’arrivo di Kemal e Deniz. Superguidatv.it - Endless Love, replica puntate 26 ottobre 2024 in streaming | Video Mediaset Leggi tutta la notizia su Superguidatv.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Triplo appuntamento oggi – sabato 26– con la soap turca(Kara Sevda). Ecco iper rivedere gli episodi 271, 272 e 273 in. Nihan scopre che Emir ha preso il suo passaporto e quello di Deniz: probabilmente Emir vuole attuare il suo piano, ossia portare la bambina all’estero. Kemal, però, fa la sua contromossa. Kemal, Zehir e Ayhan tramano per introdursi in casa di Emir durante il trasloco di Leyla e portare via Deniz. Dal canto suo, anche Emir sta cercando di anticipare le loro mosse. Emir continua le ricerche di Deniz con l’aiuto di Galip. Riesce a capire dove si trovano Fehime e Huseyin, che attendono in un luogo isolato l’arrivo di Kemal e Deniz.

