Diretta Rai Sport Sabato 26 Ottobre 2024 - Coppa del Mondo Sci Alpino Soelden, Rugby e Pallavolo

In vista del weekend, Sabato 26 Ottobre 2024, Digital-News.it vi presenta la programmazione Sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi Sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti. Da Settembre piccola grande rivoluzione nelle trasmissioni calcistiche della Rai e di Rai Sport. Tre trasmissioni, tutte su rete generalista, Rai 2, per un racconto omogeneo e continuo. Si parte il Sabato alle 23, un'ora di immagini e commenti, al termine di una giornata nella quale si giocheranno sempre 3 partite di Serie A, tra le 15 e le 20.45. Giornalisti, talent, moviola e un occhio sempre attento alle dinamiche dell'informazione social e non solo, con Paola Ferrari. Il testimone di 90esimo del Sabato lo raccoglie "La Domenica Sportiva". Dalle 22.

