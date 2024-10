Dai lavoratori immigrati l’88% del Pil italiano E crescono gli imprenditori stranieri

Dai lavoratori immigrati l’8,8% del Pil italiano. E crescono gli imprenditori stranieri (Di sabato 26 ottobre 2024) Venezia, 25 Ottobre 2024 – Le analisi contenute nel Rapporto annuale 2024 sull’economia dell’Immigrazione, curato dalla Fondazione Leone Moressa e presentato al Viminale e alla Camera dei Deputati evidenziano il ruolo dei lavoratori stranieri nel sistema economico italiano. Contributo demografico positivo Sono 5,1 milioni gli stranieri residenti nel 2023 in Italia (8,7% della popolazione totale). La presenza straniera è mediamente più giovane (35,7 anni stranieri / 46,9 anni italiani) e offre un contributo positivo nel contrastare l’inverno demografico in corso: tra gli stranieri vi sono 10,4 nati ogni mille abitanti e 1,9 morti; tra gli italiani, 6,3 nati e 13,1 morti per mille abitanti. Significativo anche il numero di stranieri “naturalizzati” italiani: 213 mila nel 2023, per un totale di 1,5 milioni negli ultimi 10 anni. Quotidiano.net - Dai lavoratori immigrati l’8,8% del Pil italiano. E crescono gli imprenditori stranieri Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di sabato 26 ottobre 2024) Venezia, 25 Ottobre 2024 – Le analisi contenute nel Rapporto annuale 2024 sull’economia dell’Immigrazione, curato dalla Fondazione Leone Moressa e presentato al Viminale e alla Camera dei Deputati evidenziano il ruolo deinel sistema economico. Contributo demografico positivo Sono 5,1 milioni gliresidenti nel 2023 in Italia (8,7% della popolazione totale). La presenza straniera è mediamente più giovane (35,7 anni/ 46,9 anni italiani) e offre un contributo positivo nel contrastare l’inverno demografico in corso: tra glivi sono 10,4 nati ogni mille abitanti e 1,9 morti; tra gli italiani, 6,3 nati e 13,1 morti per mille abitanti. Significativo anche il numero di“naturalizzati” italiani: 213 mila nel 2023, per un totale di 1,5 milioni negli ultimi 10 anni.

