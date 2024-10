Justcalcio.com - Corriere dello Sport – 280 milioni restano a guardare!

(Di sabato 26 ottobre 2024) 2024-10-26 09:50:04 Il: Nel calcio senza sosta che spezza ritmi e muscoli ci prepariamo a vivere un derby d’Italia con 280di euro in infermeria. È il dato che emerge mettendo insieme il valore dei cartellini degli infortunati di Inter e Juve, quasi un’intera squadra costretta ala supersfida di San Siro dal divano o dalla tribuna. Sulla sponda nerazzurra potrebbe farcela Asllani, che giusto ieri è tornato ad allenarsi in gruppo. Mentre Buchanan, smaltita la febbre, non può ancora considerarsi un uomo in più per Inzaghi anche se pure lui è ufficialmente a disposizione: il canadese continua a lavorare per mettere benzina nel motore dopo la frattura della tibia destra e sarà probabilmente al 100% solo a novembre. Acerbi, Calhanoglu e Carlos Augusto sono i tre infortuni che pesano maggiormente nell’economia interista.