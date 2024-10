Lanazione.it - Cinquanta presidi da tutta Europa per un vertice al liceo castiglionese

(Di sabato 26 ottobre 2024) Provenivano da Francia, Germania, Polonia, Croazia, Ungheria, Spagna e Italia. In tutto una cinquantina tra dirigenti e docenti che sono stati ospiti dell’Istituto d’Istruzione Secondaria "Giovanni da Castiglione" per il progetto Erasmove. "Muovere le persone, abbinare le idee" era il titolo della due giorni organizzata a Castiglion Fiorentino che ha avuto tra gli obiettivi anche quello di effettuare delle esperienze di job shadowing (osservazione del lavoro). L’evento, infatti, costituisce una importante occasione di incontro, formazione e disseminazione delle attività già realizzate e di condivisione delle prospettive future. "Questi progetti, questi confronti sono fondamentali" – conferma il dirigente dell’Istituto Sauro Tavarnesi – perché ci permettono di capire in cosa è forte la scuola italiana e in cosa è deboli, caratteristiche positive e i difetti.