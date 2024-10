C’è ancora domani di Paola Cortellesi arriva in America: un anno fa usciva nelle sale italiane (Di sabato 26 ottobre 2024) C'è ancora domani, il primo film con la regia di Paola Cortellesi, sta per approdare in America. Dopo essere stato venduto in 126 Paesi, tra cui Cina e Corea del Sud, è pronto a conquistare anche il pubblico degli States, visto il riscontro avuto anche in Europa. Fanpage.it - C’è ancora domani di Paola Cortellesi arriva in America: un anno fa usciva nelle sale italiane Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di sabato 26 ottobre 2024) C'è, il primo film con la regia di, sta per approdare in. Dopo essere stato venduto in 126 Paesi, tra cui Cina e Corea del Sud, è pronto a conquistare anche il pubblico degli States, visto il riscontro avuto anche in Europa.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“C’è ancora domani” - il film dei record di Cortellesi ora negli Usa - Roma, 25 ott. (askanews) – È un anno il 26 ottobre dall’uscita nelle sale cinematografiche italiane di “C’è ancora domani”, esordio alla regia di Paola Cortellesi, ma anche film dei record. Venduto in 126 paesi in alcuni dei quali raramente ... (Ildenaro.it)

C'è Ancora Domani - film dei record compie 1 anno e sbarca in Usa - Il 26 ottobre è un anno dall'uscita nelle sale cinematografiche italiane di C'è Ancora Domani, esordio alla regia di Paola Cortellesi, ma anche il film dei record, in grado di smuovere le coscienze, invadere strade, piazze e scuole, stimolare un ... (Quotidiano.net)

Maltempo - per domani è ancora allerta meteo - QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY Ancora un’allerta meteo per Bologna e per gran parte dell’Emilia-Romagna. Per domani, 25 ottobre, la Regione ha diramato un bollettino che riporta un’allerta arancione per rischio idraulico, ... (Bolognatoday.it)

Anica - Mattarella in sede per il film ‘C’è ancora domani’ : il presidente della Repubblica accolto da un applauso - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha assistito nella sede di Anica, in occasione dell’ottantesimo anniversario dell’associazione e su invito del presidente Francesco Rutelli, alla proiezione del film di Paola Cortellesi ‘C’è ancora ... (Lapresse.it)