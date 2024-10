Calcio: l’Udinese batte il Cagliari 2-0 e aggancia la Juventus al terzo posto (Di sabato 26 ottobre 2024) Nell’anticipo della 9/a giornata di Serie A, l’Udinese ha superato il Cagliari per 2-0 allo stadio Friuli, firmando una vittoria che porta i friulani a 16 punti in classifica, agganciando momentaneamente la Juventus al terzo posto. Il Cagliari, invece, rimane a quota 9. l’Udinese parte subito con aggressività, dominando il primo tempo e costruendo molte occasioni. La pressione dei bianconeri mette in seria difficoltà la difesa sarda, aggravata dall’espulsione di Makoumbou, mandato negli spogliatoi al 32’ per un doppio giallo dovuto a due interventi duri su Payero. Il vantaggio dell’Udinese arriva meritatamente al 38’: Lorenzo Lucca si fa trovare pronto e insacca di testa su un cross dalla trequarti di Kamara, beffando l’incolpevole ex di turno Scuffet. Lapresse.it - Calcio: l’Udinese batte il Cagliari 2-0 e aggancia la Juventus al terzo posto Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Nell’anticipo della 9/a giornata di Serie A,ha superato ilper 2-0 allo stadio Friuli, firmando una vittoria che porta i friulani a 16 punti in classifica,ndo momentaneamente laal. Il, invece, rimane a quota 9.parte subito con aggressività, dominando il primo tempo e costruendo molte occasioni. La pressione dei bianconeri mette in seria difficoltà la difesa sarda, aggravata dall’espulsione di Makoumbou, mandato negli spogliatoi al 32’ per un doppio giallo dovuto a due interventi duri su Payero. Il vantaggio delarriva meritatamente al 38’: Lorenzo Lucca si fa trovare pronto e insacca di testa su un cross dalla trequarti di Kamara, beffando l’incolpevole ex di turno Scuffet.

