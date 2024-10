Cade il pentolino dal fornello: bimbo ustionato trasferito d'urgenza a Napoli (Di sabato 26 ottobre 2024) Un bimbo di meno di un anno di San Giovanni Teatiino è stato ricoverato nel Centro ustioni pediatrico dell’ospedale Santobono di Napoli dopo essere rimasto ustionato due sere fa mentre era in casa con i genitori. Secondo quanto si è appreso il piccolo, all'ora della pappa, si trovava in cucina Chietitoday.it - Cade il pentolino dal fornello: bimbo ustionato trasferito d'urgenza a Napoli Leggi tutta la notizia su Chietitoday.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Undi meno di un anno di San Giovanni Teatiino è stato ricoverato nel Centro ustioni pediatrico dell’ospedale Santobono didopo essere rimastodue sere fa mentre era in casa con i genitori. Secondo quanto si è appreso il piccolo, all'ora della pappa, si trovava in cucina

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Reggio Emilia - bimbo di 2 anni si rovescia latte bollente addosso - ustionato gravemente - Grande paura a Fabbrico, piccolo paese in provincia di Reggio Emilia, dove nella serata di martedì 15 ottobre un bambino di soli due anni si è rovesciato addosso del latte bollente. L’incidente è avvenuto in casa, coinvolgendo principalmente la ... (Thesocialpost.it)

Reggio Emilia - bimbo di 2 anni si rovescia latte bollente addosso : ustionato gravemente a Fabbrico - L’incidente è avvenuto lunedì sera a Fabbrico, in provincia di Reggio Emilia. Dopo le prime medicazioni, il bambino è stato trasportato all'ospedale Maggiore di Parma. (Fanpage.it)

Bimbo di 2 anni ustionato dal latte bollente - Fabbrico (Reggio Emilia), 16 ottobre 2024 – Soccorsi mobilitati, l’altra sera verso le 20,30 in una abitazione in centro a Fabbrico, dove un bambino di appena due anni di età si è visto arrivare addosso del latte bollente, che lo ha raggiunto in ... (Ilrestodelcarlino.it)

Bimbo di 13 mesi ustionato con acqua bollente - è grave : ustioni su varie parti del corpo - Grave incidente questa mattina in un appartamento di Ferentino, in provincia di Frosinone. Un bambino di tredici mesi è rimasto ustionato dopo che si è versato addosso una pentola con dell'acqua bollente.Continua a leggere (Fanpage.it)