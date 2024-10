Calcioweb.eu - Bologna-Milan rinviata, le ipotesi sulla nuova data del recupero

(Di sabato 26 ottobre 2024) La partita tra, inizialmente prevista per sabato 26 ottobre 2024, è statada destinarsi a causa delle condizioni meteorologiche avverse che hanno colpito. La Lega Serie A sta lavorando per trovare unaper recuperare l’incontro, ma il calendario fitto di entrambe le squadre rende la situazione complessa. Da qui alla fine del 2024 non ci sono spazi per fissare una. Siache, essendo impegnate anche in Champions League, giocheranno ogni tre giorni fino a metà dicembre. La primautile per ilquindi potrebbe essere sotto Natale, ma anche in questo caso si tratta di un incastro complesso. C’è quindi il rischio concreto chesi giocherà nel 2025, precisamene a cavallo tra il mese di gennaio e febbraio.