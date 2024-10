Bezos, il Ceo di Amazon blocca l’endorsement del Washington Post a Kamala Harris (Di sabato 26 ottobre 2024) (Adnkronos) – La testata statunitense The Washington Post ha deciso di non pubblicare un endorsement per Kamala Harris alla presidenza USA, su decisione diretta del proprietario Jeff Bezos, fondatore di Amazon. Invece, il giornale ha rilasciato un editoriale a firma dell’attuale direttore Will Lewis, già figura di spicco nell’impero mediatico di Rupert Murdoch, dichiarando che Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di sabato 26 ottobre 2024) (Adnkronos) – La testata statunitense Theha deciso di non pubblicare un endorsement peralla presidenza USA, su decisione diretta del proprietario Jeff, fondatore di. Invece, il giornale ha rilasciato un editoriale a firma dell’attuale direttore Will Lewis, già figura di spicco nell’impero mediatico di Rupert Murdoch, dichiarando che

