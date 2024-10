Atalanta, Luca Percassi: “Siamo molto legati a Gasperini. Maldini? Lo monitoriamo” (Di sabato 26 ottobre 2024) “La classifica si guarda, ma si guardano anche i punti in palio. Oggi c’è una partita molto importante conosciamo le difficoltà di questa gara”. Queste le dichiarazioni dell’amministratore delegato dell’Atalanta, Luca Percassi ai microfoni di Sky Sport prima del match contro l’Hellas Verona. Ci saranno anche Lookman e Gasperini nella serata del Pallone d’oro di lunedì: il primo è tra i candidati al premio di miglior calciatore dell’anno, mentre il tecnico è insieme ad Ancelotti e gli altri nella categoria di miglior allenatore: “È qualcosa di fantastico e straordinario, queste nomination rappresentano il lavoro svolto, è un grande premio a tutto ciò che ha fatto la società. Cosa rappresenta Gasperini? È la nona stagione che Siamo con il mister, in Europa credo sia un qualcosa di unico, come famiglia sono molto legati al mister, anche lui a noi. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 26 ottobre 2024) “La classifica si guarda, ma si guardano anche i punti in palio. Oggi c’è una partitaimportante conosciamo le difficoltà di questa gara”. Queste le dichiarazioni dell’amministratore delegato dell’ai microfoni di Sky Sport prima del match contro l’Hellas Verona. Ci saranno anche Lookman enella serata del Pallone d’oro di lunedì: il primo è tra i candidati al premio di miglior calciatore dell’anno, mentre il tecnico è insieme ad Ancelotti e gli altri nella categoria di miglior allenatore: “È qualcosa di fantastico e straordinario, queste nomination rappresentano il lavoro svolto, è un grande premio a tutto ciò che ha fatto la società. Cosa rappresenta? È la nona stagione checon il mister, in Europa credo sia un qualcosa di unico, come famiglia sonoal mister, anche lui a noi.

