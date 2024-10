Assalto a una stazione di servizio: due camion usati per sbarrare la tangenziale (Di sabato 26 ottobre 2024) Nella notte appena trascorsa, intorno alle 3, una stazione di servizio all'uscita della tangenziale di San Gregorio è stata presa di mira da un gruppo di rapinatori. Secondo quanto appreso dal comando provinciale dei carabinieri, i malviventi sarebbero giunti sul posto a bordo di due auto e, per Cataniatoday.it - Assalto a una stazione di servizio: due camion usati per sbarrare la tangenziale Leggi tutta la notizia su Cataniatoday.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Nella notte appena trascorsa, intorno alle 3, unadiall'uscita delladi San Gregorio è stata presa di mira da un gruppo di rapinatori. Secondo quanto appreso dal comando provinciale dei carabinieri, i malviventi sarebbero giunti sul posto a bordo di due auto e, per

