Una cucina che rispetta la natura e il territorio | lo chef Alberto Suardi premiato a Parigi

(Di venerdì 25 ottobre 2024)bergamasco di 30 anni residente a, ha ricevuto il prestigioso Prix S. Pellegrino per la Responsabilità Sociale durante la finale del concorso San Pellegrino YoungAcademy, tenutasi il 7 ottobre alla scuola Le Cordon Bleu nella capitale francese. Il suo piatto, “Wild and Roots”, è stato apprezzato per il profondo legame con lae il rispetto per l’ambiente, grazie all’uso di funghi e ingredienti vegetali provenienti da pratiche sostenibili. Ispirato al bosco e a ciò che esso offre in modo spontaneo, il piatto racconta una storia di connessione profonda con il. Ogni ingrediente è stato accuratamente selezionato,ndo il ciclole delle stagioni e promuovendo un approccio culinario a spreco zero.