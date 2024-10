Tpi.it - Ucraina: Zelensky rifiuta di ricevere Antonio Guterres a Kiev dopo la visita del segretario generale dell’Onu in Russia

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Il presidente dell’, Volodymyr, si èto diildelle Nazioni Unite,ladell’ex premier portoghese a Kazan, in, in occasione del vertice dei Paesi Brics+. “Kazan, lui (, ndr) voleva venire inma il presidente non ha confermato la sua”, ha rivelato in via anonima all’agenzia di stampa francese Afp una fonte di alto livello della presidenza, secondo cui la scelta diè stata motivata dalla “umiliazione” inflitta al diritto internazionale a Kazan. Ilsi è recato ieri, giovedì 24 ottobre, inper incontrare il presidente Vladimir Putin a margine del vertice dei Paesi Brics+ a cui, tra gli altri, hanno partecipato anche il premier dell’India, Narendra Modi, e il presidente della Cina, Xi Jinping.