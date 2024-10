Ucraina, Guterres a Putin: “Attacco russo viola la Carta dell’Onu” (Di venerdì 25 ottobre 2024) In Ucraina la guerra non si ferma nonostante le parole del segretario generale delle Nazioni Unite Guterres che da Mosca ha ribadito che “l’invasione Ucraina viola la Carta Onu”. Servizio di Vito D’Ettorre Ucraina, Guterres a Putin: “Attacco russo viola la Carta dell’Onu” TG2000. Tv2000.it - Ucraina, Guterres a Putin: “Attacco russo viola la Carta dell’Onu” Leggi tutta la notizia su Tv2000.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Inla guerra non si ferma nonostante le parole del segretario generale delle Nazioni Uniteche da Mosca ha ribadito che “l’invasionelaOnu”. Servizio di Vito D’Ettorre: “la” TG2000.

