Tragico incidente stradale a Carugo: un morto e quattro feriti nella notte (Di venerdì 25 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Una serata tragica ha scosso la comunità di Carugo, nel Comasco, quando un incidente stradale ha causato la morte di un giovane di 17 anni e ha ferito gravemente altri quattro ragazzi. L’episodio si è verificato lungo una strada provinciale, scatenando un’immediata mobilitazione dei soccorso. L’accaduto ha sollevato interrogativi sulle condizioni della strada e sulle cause che hanno portato a questa terribile tragedia. Dinamica dell’incidente La notte scorsa, cinque ragazzi si trovavano a bordo di un’autovettura quando, per motivi attualmente al vaglio delle forze dell’ordine, il conducente ha perso il controllo del veicolo. L’auto è uscita di strada, impattando violentemente contro un albero. Gaeta.it - Tragico incidente stradale a Carugo: un morto e quattro feriti nella notte Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Una serata tragica ha scosso la comunità di, nel Comasco, quando unha causato la morte di un giovane di 17 anni e ha ferito gravemente altriragazzi. L’episodio si è verificato lungo una strada provinciale, scatenando un’immediata mobilitazione dei soccorso. L’accaduto ha sollevato interrogativi sulle condizioni della strada e sulle cause che hanno portato a questa terribile tragedia. Dinamica dell’Lascorsa, cinque ragazzi si trovavano a bordo di un’autovettura quando, per motivi attualmente al vaglio delle forze dell’ordine, il conducente ha perso il controllo del veicolo. L’auto è uscita di strada, impattando violentemente contro un albero.

