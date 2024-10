Lanazione.it - Tragedia a Porto Santo Stefano. Stroncato da un malore mentre entra in farmacia

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Monte Argentario (Grosseto), 25 ottobre 2024 – Stavando inper acquistare alcuni medicinali, quando si è sentito male e si accasciato proprio sulla porta del negozio che si trova a fianco della caserma dei Carabinieri di, in via Barellai. Non c’è stato nulla da fare per Fabrizio Peroni, 52enne di Orbetello ma residente da molti anni a, tra l’altro anche piuttosto conosciuto anche per aver lavorato in paese come operatore ecologico per diversi anni. I soccorsi sono stati immediati sia da parte del personale dellaPalermo che da parte del medico del 118, intervenuto assieme alla Misericordia di. Peroni lascia la moglie Anna Sgamato e la madre, lasciando sconvolta anche tutta la comunità di. In molti lo conoscevano come una persona solare e scherzosa, sempre pronto alla battuta.