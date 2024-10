Torino-Como: programma e telecronisti Dazn Serie A 2024/2025 (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il programma e i telecronisti su Dazn di Torino-Como, match valido per la nona giornata della Serie A 2024/2025. I granata, che non hanno raccolto grandi soddisfazioni nelle ultime partite e sono reduci da tre sconfitte consecutive, ospitano i lariani sempre molto pericolosi e con tanto talento e personalità mostrati in questo avvio di campionato. Chi trionferà allo stadio Olimpico-Grande Torino? Appuntamento fissato alle ore 20.45 di venerdì 25 ottobre. I telecronisti DI Torino-Como Torino-Como sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Ricky Buscaglia e Fabio Bazzani. Torino-Como: programma e telecronisti Dazn Serie A 2024/2025 SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Ile isudi, match valido per la nona giornata della. I granata, che non hanno raccolto grandi soddisfazioni nelle ultime partite e sono reduci da tre sconfitte consecutive, ospitano i lariani sempre molto pericolosi e con tanto talento e personalità mostrati in questo avvio di campionato. Chi trionferà allo stadio Olimpico-Grande? Appuntamento fissato alle ore 20.45 di venerdì 25 ottobre. IDIsarà visibile sucon la telecronaca di Ricky Buscaglia e Fabio Bazzani.SportFace.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Torino-Como (venerdì 25 ottobre 2024 ore 20 : 45) : formazioni - quote - pronostici - E’ un Como meno spumeggiante di quello che si era visto prima della sosta, questa la sensazione nell’1-1 contro il Parma con i gol di Paz e Bonny nel quale i lariani hanno mosso la classifica in uno scontro salvezza dando vita a un insolito ... (Infobetting.com)

Torino-Como in radio-tv : pronostico - telecronisti e dove seguirla in diretta - Alle ore 20.45 di venerdì 25 ottobre si gioca Torino-Como, partita in programma per la nona giornata del (Ascoltitv.it)

Torino-Como - Vanoli : “Dobbiamo migliorare. Coco ha fatto vedere le sue potenzialità ” - “Turn over? Dipende da chi è a disposizione. Recuperiamo tanti ragazzi, vediamo una gara per volta. Stiamo offrendo grandi prestazioni, ma non è abbastanza, è un peccato buttare via prestazioni come a Cagliari. Dobbiamo migliorare”. Lo ha detto il ... (Sportface.it)

Torino - Vanoli in conferenza stampa pre Como : «Sanabria sta bene - ora pensiamo ai punti. Vi dico come ci ha caricato Cairo» - Paolo Vanoli in conferenza stampa prima di Torino Como, tutta l’intervista del tecnico alla vigilia del match valido per la nona giornata di Serie A Giornata di vigilia per Paolo Vanoli, dunque, è tempo di un’altra conferenza stampa. Oggi, venerdì ... (Calcionews24.com)