Scaduti termini per la custodia cautelare: boss scarcerato (Di venerdì 25 ottobre 2024) scarcerato il boss di mafia Giuseppe Corona, condannato in appello a 15 anni e due mesi e sottoposto al 41 bis Imolaoggi.it - Scaduti termini per la custodia cautelare: boss scarcerato Leggi tutta la notizia su Imolaoggi.it (Di venerdì 25 ottobre 2024)ildi mafia Giuseppe Corona, condannato in appello a 15 anni e due mesi e sottoposto al 41 bis

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi pi√Ļ recenti.

Boss scarcerato - il centrodestra insorge contro ‚Äúl‚Äôinerzia‚ÄĚ dei giudici : ‚ÄúVicenda scandalosa‚ÄĚ - Condannato in appello a 15 anni e due mesi e sottoposto al 41 bis, il boss di mafia Giuseppe Corona √® stato scarcerato¬†per la decorrenza dei termini della custodia cautelare. Una circostanza resa possibile dal fatto che la sentenza del 27 marzo ... (Secoloditalia.it)

Mafia - sfregio senza fine - ancora un boss scarcerato per decorrenza dei termini : libero il ‚Äúre delle scommesse‚ÄĚ Corona - Ci risiamo, la beffa si ripete ancora una volta: un‚Äôaltra scarcerazione di un boss mafioso che torna libero per decorrenza dei termini. Stavolta le porte del carcere si aprono per Giuseppe Corona, 56 anni, ¬†boss emergente nella Cosa nostra orfana ... (Secoloditalia.it)

Dal 41 bis alla libertà : scarcerato per decorrenza dei termini il boss Giuseppe Corona - Passa direttamente dal 41 bis alla libertà, il boss Giuseppe Corona, considerato il "re delle scommesse" all'Ippodromo, ma anche colui che avrebbe fatto investimenti per conto di varie cosche, soprattutto quelle di Porta Nuova e di Resuttana, tra ... (Palermotoday.it)

Blitz contro i Casalesi - 14 arresti : boss scarcerato dopo 24 anni stava ricostruendo il clan - Operazione dei carabinieri a Caserta: in esecuzione misura cautelare per 14 persone, smantellato gruppo criminale vicino al cartello dei Casalesi.Continua a leggere (Fanpage.it)