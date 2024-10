Salvinia vedere Conte Grillo e Renzi campo largo è burraco a 2

Salvini,a vedere Conte, Grillo e Renzi campo largo è burraco a 2 (Di venerdì 25 ottobre 2024) "La Liguria è la Liguria noi non la usiamo per fare esperimenti scientifici anche se a giudicare da" quello che succede "nel campo largo sono scappate le cavie, a giudicare da Conte, Grillo, Renzi il campo largo si è ridotto a un burraco a due". Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini, leader della Lega, al comizio del centrodestra a Genova, a chiusura della campagna elettorale per Marco Bucci, candidato governatore della Liguria. Salvini poi torna a parlare dei giudici: "Noi siamo diversi, io mai nella vita penserei di sconfiggere l'avversario coi tribunali, coi giudici, con gli arresti, questo lo lasciamo ai compagni", aggiunge. Quotidiano.net - Salvini,a vedere Conte, Grillo e Renzi campo largo è burraco a 2 Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 25 ottobre 2024) "La Liguria è la Liguria noi non la usiamo per fare esperimenti scientifici anche se a giudicare da" quello che succede "nelsono scappate le cavie, a giudicare dailsi è ridotto a una due". Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini, leader della Lega, al comizio del centrodestra a Genova, a chiusura della campagna elettorale per Marco Bucci, candidato governatore della Liguria. Salvini poi torna a parlare dei giudici: "Noi siamo diversi, io mai nella vita penserei di sconfiggere l'avversario coi tribunali, coi giudici, con gli arresti, questo lo lasciamo ai compagni", aggiunge.

