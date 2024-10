Lapresse.it - Roma, sciopero generale componentistica automotive: sindacati in piazza

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Centinaia di persone si sono radunate questa mattina inSanti Apostoli, a, in occasione dellonazionale di otto ore per tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori del settore delladella filiera non metalmeccanica dell’. La manifestazione è stata proclamata unitariamente da Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil, inanche Pierpaolo Bombardieri (Uil) e Maurizio Landini (Cgil).