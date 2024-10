Roma, i bambini della scuola Cadlolo: “Basta macchine, ridateci nostre strade” (Di venerdì 25 ottobre 2024) "ridateci le nostre strade, restituiteci spazi per giocare e correre all’aperto, almeno davanti alle nostre scuole. Fateci camminare tranquilli nel tragitto da casa a scuola". Sono le richieste che arrivano, come ogni anno, da bambine, bambini e genitori di tutta Italia in occasione di Streets For Kids, la giornata internazionale promossa da Clean Cities Campaign Sbircialanotizia.it - Roma, i bambini della scuola Cadlolo: “Basta macchine, ridateci nostre strade” Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) "le, restituiteci spazi per giocare e correre all’aperto, almeno davanti allescuole. Fateci camminare tranquilli nel tragitto da casa a". Sono le richieste che arrivano, come ogni anno, da bambine,e genitori di tutta Italia in occasione di Streets For Kids, la giornata internazionale promossa da Clean Cities Campaign

