Rigopiano, l'AUDIO della funzionaria della Prefettura che non crede all'allarme: "La mamma degli imbecilli è sempre incinta, non c'è alcun crollo" - VIDEO (Di venerdì 25 ottobre 2024) La Prefettura di Pescara non ha creduto all'allarme lanciato da un superstite: "Forse è qualcuno che si diverte a fare scherzi" Una funzionaria della Prefettura di Pescara non ha creduto all'allarme lanciato da un superstite relativo al crollo dell'Hotel Rigopiano avvenuto il 18 gennaio 2017

