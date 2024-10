Iltempo.it - "Qualcosa si è incrinato": Conte licenzia Grillo, stop ai 300mila euro

Leggi tutta la notizia su Iltempo.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Dovevano cacciare via la vecchia nomenclatura politica, hanno finito per crearne una nuova che poi si è spaccata, dando vita a un teatrino già visto sin troppe volte. Oggi si danno la caccia a vicenda, Beppecontro Giuseppe. Il primo non si fida più del secondo. E l'ex premier non vede l'ora di liberarsi del Garante. «si èin maniera irreversibile», ha dettorispondendo a Vespa sul rapporto con Beppe. «Umanamente sono molto colpito da come si comporta. Già in passato ha avuto atteggiamenti velenosi nei miei confronti, ai quali non ho dato peso perché su tutto prevalevano gli interessi della comunità. Al contrario di quel che scrivono i giornali, lo scontro non è personalistico ma vedebattersi contro la sua stessa comunità». L'amarezza diventa rancore.