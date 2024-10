Ilgiorno.it - Protocollo scuola superiore-Comune. Insieme per captare i disagi in classe

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Un patto per contrastare la dispersione e l’evasione scolastica, ilo tra i banchi ma anche quello socio-ambientale, i reati familiari e le violenze di genere. Lo ha sottoscritto l’amministrazione comunaleall’istitutoLeonardo Da Vinci-Falck, che rappresenta una realtà storica sul territorio di Cologno Monzese. "Si tratta di un accordo che viene stretto per la prima volta con gli istituti di istruzione, a testimonianza della volontà di suggellare e rafforzare il rapporto di collaborazione che è sempre esistito, anche in termini di promozione di iniziative comuni tra municipio e", ha commentato l’assessore alla Pubblica istruzione Alessandro Del Corno.