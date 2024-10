Proteste in carcere, esplode una bombola: detenuto bresciano ustionato al volto (Di venerdì 25 ottobre 2024) Pomeriggio ad alta tensione quello di ieri, giovedì 24 ottobre, nel carcere di Busto Arsizio. Un detenuto, un giovane uomo bresciano, è rimasto ferito (al volto e alle mani) dall'esplosione causata da una bombola di gas, durante la rivolta scoppiata nella sezione terza, verso le 17.Il ragazzo Bresciatoday.it - Proteste in carcere, esplode una bombola: detenuto bresciano ustionato al volto Leggi tutta la notizia su Bresciatoday.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Pomeriggio ad alta tensione quello di ieri, giovedì 24 ottobre, neldi Busto Arsizio. Un, un giovane uomo, è rimasto ferito (ale alle mani) dall'esplosione causata da unadi gas, durante la rivolta scoppiata nella sezione terza, verso le 17.Il ragazzo

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Nuova protesta nel carcere di Busto Arsizio : scoppia bombola del gas - detenuto ferito a un occhio - Busto Arsizio (Varese), 24 ottobre 2024 – Gravemente ferito in faccia e a un braccio dall'esplosione della bombola di gas usata in cella per alimentare un fornelletto da campo. Una protesta, l’ennesima nel penitenziario di Busto Arsizio ... (Ilgiorno.it)