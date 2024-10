Piazza Pertini al setaccio, arrestato uno spacciatore trovato con 75 grammi di hashish (Di venerdì 25 ottobre 2024) Lotta allo spaccio di stupefacenti in alcune zone del comune capoluogo che abitualmente sono frequentate da spacciatori e tossici. Martedì pomeriggio, i carabinieri della Stazione di Frosinone Scalo hanno arrestato un 30enne gambiano trovato in possesso di oltre 75 grammi di hashish.Da giorni Frosinonetoday.it - Piazza Pertini al setaccio, arrestato uno spacciatore trovato con 75 grammi di hashish Leggi tutta la notizia su Frosinonetoday.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Lotta allo spaccio di stupefacenti in alcune zone del comune capoluogo che abitualmente sono frequentate da spacciatori e tossici. Martedì pomeriggio, i carabinieri della Stazione di Frosinone Scalo hannoun 30enne gambianoin possesso di oltre 75di.Da giorni

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Corso Garibaldi : trovato in possesso di droga. Arrestato un uomo dalla Polizia di Stato - Arrestato 32enne napoletano per detenzione di droga e possesso di documenti rubati Nella scorsa serata, la Polizia di Stato ha tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e ricettazione un 32enne napoletano con precedenti ... (Puntomagazine.it)

Donna scomparsa a Pontedera : trovato in una cisterna il cadavere di Flavia Mello Agonigi. Arrestato 34enne - Svolta nelle indagini sulla scomparsa di Flavia Mello Agonigi, la donna di 54 anni di Pontedera di cui non si avevano più notizie da venerdì 18 ottobre 2024 L'articolo Donna scomparsa a Pontedera: trovato in una cisterna il cadavere di Flavia Mello ... (Firenzepost.it)

Scomparsa a Pontedera : trovato il cadavere della donna - arrestato il presunto killer - Svolta nel caso di Flavia Mello Agonigi, la donna di 54 anni residente a Pontedera, scomparsa dallo scorso 12 ottobre. Il cadavere della donna è stato trovato oggi, 24 ottobre, in una cisterna a Sant'Ermo, nel comune di Casciana Terme Lari. Poco ... (Pisatoday.it)

Davanti a una scuola si allontana alla vista della polizia - minorenne trovato con la droga e arrestato - Un ragazzo minorenne di 17 anni è stato fermato dalla polizia e sarebbe stato trovato in possesso di oltre 80 grammi di hashish e di denaro contante nella mattinata di lunedì 21 ottobre. Il giovane è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai ... (Ilpescara.it)