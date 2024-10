Pesci Piccoli 2, viaggio sul set della serie The Jackal che entra nella mente dei protagonisti (Di venerdì 25 ottobre 2024) Arriverà nel 2025 la seconda stagione di Pesci Piccoli, la serie The Jackal diretta da Francesco Ebbasta. Fanpage.it ha visitato il set durante le riprese di una stagione che proseguirà nel racconto delle sorti della piccola agenzia pubblicitaria, spingendosi in un territorio fantastico con un episodio ambientato nella mente di uno dei protagonisti. Fanpage.it - Pesci Piccoli 2, viaggio sul set della serie The Jackal che entra nella mente dei protagonisti Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Arriverà nel 2025 la seconda stagione di, laThediretta da Francesco Ebbasta. Fanpage.it ha visitato il set durante le riprese di una stagione che proseguirà nel racconto delle sortipiccola agenzia pubblicitaria, spingendosi in un territorio fantastico con un episodio ambientatodi uno dei

