Pensioni, De Luca: "I tre euro di aumento sono un'offesa"

Tempo di lettura: < 1 minuto

"Tre euro in più al mese? Si tratta di un'offesa ai pensionati al minimo". Non usa giri di parole il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel commentare uno dei punti della nuova legge di Bilancio del governo. E ricorda: "In occasione del Covid, noi come Regione abbiamo fatto un'operazione volta proprio ad aiutare i pensionati al minimo, raddoppiando per due mesi ciò che ricevevano, per permettere loro di passare da 500 a mille euro. Fu uno sforzo enorme. Se avessimo voluto mantenere i 3 euro, staremo ancora versando loro questa cifra. Queste cose si fanno con serietà, i 3 euro mi sembrano decisamente offensivi".

