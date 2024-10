Parità di genere: le rettrici milanesi si confrontano su diritti e opportunità nel mondo del lavoro (Di venerdì 25 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un incontro significativo si è svolto a Milano, dove le rettrici delle principali università della città hanno discusso la fondamentale questione della Parità di genere. L’evento ha visto la partecipazione del sindaco Beppe Sala e di un gruppo di studenti delle scuole superiori, offrendo un’importante piattaforma di dialogo sui diritti delle donne e le loro opportunità nel contesto lavorativo. Le relatrici – Giovanna Iannantuoni , Donatella Sciuto , Marina Brambilla e Elena Beccalli – hanno sollevato questioni cruciali e condiviso esperienze significative che meritano di essere approfondite. Gaeta.it - Parità di genere: le rettrici milanesi si confrontano su diritti e opportunità nel mondo del lavoro Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un incontro significativo si è svolto a Milano, dove ledelle principali università della città hanno discusso la fondamentale questione delladi. L’evento ha visto la partecipazione del sindaco Beppe Sala e di un gruppo di studenti delle scuole superiori, offrendo un’importante piattaforma di dialogo suidelle donne e le loronel contesto lavorativo. Le relatrici – Giovanna Iannantuoni , Donatella Sciuto , Marina Brambilla e Elena Beccalli – hanno sollevato questioni cruciali e condiviso esperienze significative che meritano di essere approfondite.

