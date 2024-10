OpenAI, l’erede di Gpt-4 è pronto: si chiamerà Orion e sarà 100 volte più potente (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il nuovo modello sarà svelato a dicembre prossimo. Il Ceo di OpenAI, Sam Altman, ha commentato lo scoop di The Verge sui social: “Fake news”. Repubblica.it - OpenAI, l’erede di Gpt-4 è pronto: si chiamerà Orion e sarà 100 volte più potente Leggi tutta la notizia su Repubblica.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il nuovo modellosvelato a dicembre prossimo. Il Ceo di, Sam Altman, ha commentato lo scoop di The Verge sui social: “Fake news”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Satya Nadella : “L’IA sarà il nostro angelo custode : renderà il lavoro meno faticoso. Microsoft continuerà a investire in OpenAI” - Abbiamo incontrato l’amministratore delegato di Microsoft, nonché una delle persone più influenti del pianeta nel business dell’intelligenza artificiale, a margine dell’AI Tour organizzato dal colosso di Redmond a Roma. Gli abbiamo chiesto che ... (Repubblica.it)

OpenAI non sarà più No Profit? La nuova struttura aziendale per aiutare gli investitori - OpenAI, una delle più importanti aziende al mondo nel settore dell’intelligenza artificiale, potrebbe presto cambiare assetto societario. L’attuale conformazione della compagnia, in parte No Profit, rende difficile per gli investitori versare ... (Quifinanza.it)

OpenAI Lancia SearchGPT : Sarà la Fine di Google? - OpenAI, l'innovativa azienda di intelligenza artificiale supportata da Microsoft, ha recentemente lanciato SearchGPT, un nuovo motore di ricerca che promette di rivoluzionare il modo in cui accediamo alle informazioni online <p>The post ... (Mondouomo.it)