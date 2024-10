Panorama.it - Ong e Chiesa con il migrante violento e i cittadini con il poliziotto

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Garantire la sicurezza, soprattutto nei quartieri più difficili, dovrebbe essere la priorità del potere pubblico. Assicurare l’incolumità dei, non lasciare pezzi di territorio nelle mani dell’illegalità. Eppure, proprio sulla difesa un bene pubblico supremo, su cui tutti dovrebbero essere d’accordo, si consumano le fratture più profonde. Basti vedere cosa sta accadendo a Verona, una città spaccata a metà come non si vedeva dai tempi dei Montecchi e Capuleti. Divisa tra due legioni inconciliabili: pro-polizia e pro-migranti. I fatti sono noti. Domenica mattina, dopo una notte di vandalismi, alla stazione di Porta Nuova il giovaneMoussa Diarra ha aggredito agenti in divisa con un coltello. Uno di loro ha fatto fuoco centrandolo in petto.