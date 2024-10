Olivia Munn e i sensi di colpa per essere una madre con cancro al seno (Di venerdì 25 ottobre 2024) L’attrice Olivia Munn e il marito John Mulaney hanno da poco accolto la loro seconda figlia, arrivata con maternità surrogata, e adesso, in un’intervista con Savannah Gutrie sulla NCB, si è aperta sulle difficoltà di essere una madre con il cancro. A Munn, infatti, è stato diagnosticato un tumore mammario che ha richiesto cinque interventi, spiegando di nutrire molti sensi di colpa nei confronti delle figlie a causa della sua malattia. “Ho avuto e ho ancora molto senso di colpa per essere stata malata per così tanto tempo e costretta a letto – ha detto- Pensavo che quando avessi superato la grande fetta di interventi chirurgici, i quattro all’inizio, sarei stato in grado di rimettermi in piedi. Ma poi è arrivata la prima ondata di farmaci, e questo mi ha semplicemente buttato giù ed è stato debilitante”. Gravidanzaonline.it - Olivia Munn e i sensi di colpa per essere una madre con cancro al seno Leggi tutta la notizia su Gravidanzaonline.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) L’attricee il marito John Mulaney hanno da poco accolto la loro seconda figlia, arrivata con maternità surrogata, e adesso, in un’intervista con Savannah Gutrie sulla NCB, si è aperta sulle difficoltà diunacon il. A, infatti, è stato diagnosticato un tumore mammario che ha richiesto cinque interventi, spiegando di nutrire moltidinei confronti delle figlie a causa della sua malattia. “Ho avuto e ho ancora molto senso diperstata malata per così tanto tempo e costretta a letto – ha detto- Pensavo che quando avessi superato la grande fetta di interventi chirurgici, i quattro all’inizio, sarei stato in grado di rimettermi in piedi. Ma poi è arrivata la prima ondata di farmaci, e questo mi ha semplicemente buttato giù ed è stato debilitante”.

L'attrice, in cura per il cancro al seno, ha dichiarato di provare molti sensi di colpa nei confronti delle sue figlie, a causa della sua malattia.

