Nuovi sviluppi sulla scomparsa di Emanuela Orlandi: testimonianza cruciale alla Commissione (Di venerdì 25 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L'attenzione pubblica torna a concentrarsi su uno dei casi più misteriosi della storia italiana, quello della scomparsa di Emanuela Orlandi. Il 24 ottobre, Bruno Bosco, un ex sovrintendente della Polizia, è stato ascoltato dalla Commissione bicamerale d'inchiesta, istituita per fare luce sulla sparizione di Emanuela e di Mirella Gregori, avvenute rispettivamente nel maggio e nel giugno del 1983. Durante l'audizione, segnata dal segreto, Bosco ha rivelato dettagli preoccupanti riguardo a un incontro avvenuto il giorno della scomparsa, che potrebbe fornire informazioni fondamentali per chiarire un caso rimasto irrisolto per decenni. I dettagli della deposizione di Bruno Bosco Bruno Bosco, che nel 1983 era responsabile della sicurezza del Senato, ha affermato di aver assistito a un incontro tra Emanuela e un uomo identificato come "l'uomo dell'Avon".

