“Non può averlo fatto”. E invece sì: Lorenzo e Shaila in bagno al Grande Fratello, ma il microfono resta aperto (Di venerdì 25 ottobre 2024) Mentre Maica Benedicto ha fatto ritorno nella ‘sua’ casa, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato sono ancora al Grande Fratello spagnolo. E infatti i tre protagonisti del crossover del reality si sono già incontrati. Sappiamo già che il rapporto tra loro a Madrid si è fatto di ogni ora più intenso, tra baci e “notti di fuoco”, come le hanno definite i nuovi compagni di avventura. Hanno anche già un nome tutto loro, gli Shailenzo, e come sempre il pubblico è molto diviso: c’è chi adora questa nuova coppia che finalmente si è esposta e chi invece ritiene che sia tutto un bluff, un modo per far parlare di loro. Anche perché non va dimenticato che fino a qualche giorno fa Shaila era legata a Javier. Leggi anche: “Ora si spiega tutto”. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Mentre Maica Benedicto haritorno nella ‘sua’ casa,Gatta eSpolverato sono ancora alspagnolo. E infatti i tre protagonisti del crossover del reality si sono già incontrati. Sappiamo già che il rapporto tra loro a Madrid si èdi ogni ora più intenso, tra baci e “notti di fuoco”, come le hanno definite i nuovi compagni di avventura. Hanno anche già un nome tutto loro, gli Shailenzo, e come sempre il pubblico è molto diviso: c’è chi adora questa nuova coppia che finalmente si è esposta e chiritiene che sia tutto un bluff, un modo per far parlare di loro. Anche perché non va dimenticato che fino a qualche giorno faera legata a Javier. Leggi anche: “Ora si spiega tutto”.

