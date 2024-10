Milano, Ridolfo (Wonderful Italy): “Affitti brevi non tolgono case agli studenti, sono pochi e concentrati in centro” (Di venerdì 25 ottobre 2024) “In questo momento la storia principale è che gli Affitti brevi siano la causa di tanti problemi, quando in realtà sono la soluzione di una serie di problemi. In Italia ci sono moltissime case vuote, a Milano sono oltre 60.000. Le case in affitto breve sono una minima quota del patrimonio immobiliare di Milano, intorno al 2%, si pensi che sono circa ufficialmente 18mila su 350mila case in totale. L’affitto breve, poi, è concentrato in alcune zone di Milano, che sono ovviamente quelle del centro di Milano. studenti e lavoratori stanno fuori dal centro perché non sono mai stati in centro, perché i canoni di affitto del centro di Milano sono molto più alti di quello che si possono permettere la maggior parte delle persone. Quindi gli Affitti brevi sono pochi e sono concentrati in centro, dove vogliono stare i turisti. Lapresse.it - Milano, Ridolfo (Wonderful Italy): “Affitti brevi non tolgono case agli studenti, sono pochi e concentrati in centro” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) “In questo momento la storia principale è che glisiano la causa di tanti problemi, quando in realtàla soluzione di una serie di problemi. In Italia cimoltissimevuote, aoltre 60.000. Lein affitto breveuna minima quota del patrimonio immobiliare di, intorno al 2%, si pensi checirca ufficialmente 18mila su 350milain totale. L’affitto breve, poi, è concentrato in alcune zone di, cheovviamente quelle deldie lavoratori stanno fuori dalperché nonmai stati in, perché i canoni di affitto deldimolto più alti di quello che si pospermettere la maggior parte delle persone. Quindi gliin, dove vogliono stare i turisti.

