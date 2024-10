Ilnapolista.it - Mbappé, il Psg pur di non pagare i 55 milioni è disposto ad arrivare al Tribunale del Lavoro

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Secondo le lega francese, il Psg deve risarciredi circa 55per bonus ed emolumenti non ancora pagati dopo il suo approdo al Real Madrid. Il problema è che il club parigino non ha alcuna intenzione di sborsare una tale cifra, ritiene che non ci sia alcuna motivazione valida. Anzi, il club sostiene che il calciatore avesse già un accordo con il Real Madrid ancora prima di firmare un contratto ufficiale. Questo il motivo per cui il Psg non molla la presa. Rimane il fatto chevuole quei soldi. Dalla Francia fanno sapere che la soluzione è lontana. “Il club si è rifiutato die ha già fatto ricorso. La questione finirà in Commissione d’appello federale e poi davanti al Comitato Olimpico francese. Se sarà necessario si proseguirà oltre la giustizia sportiva, rivolgendosi aldel“, scrivono.