Liste d?attesa, nodo organici: rallenta il piano per assumere nuovi medici e infermieri. E Schillaci richiama le Regioni (Di venerdì 25 ottobre 2024) ROMA Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, non si espone, ma che si aspettasse di più dalla Manovra per la sanità non è un mistero. medici e infermieri, che avevano aperto Ilmessaggero.it - Liste d?attesa, nodo organici: rallenta il piano per assumere nuovi medici e infermieri. E Schillaci richiama le Regioni Leggi tutta la notizia su Ilmessaggero.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) ROMA Il ministro della Salute, Orazio, non si espone, ma che si aspettasse di più dalla Manovra per la sanità non è un mistero., che avevano aperto

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Aggressioni a medici e infermieri - al via dal "Garibaldi" la campagna informativa della Cisl - Un nastro giallo è il simbolo della campagna "Prendiamoci cura di chi si prende cura della nostra salute" contro le aggressioni in sanità, promossa dall'Unione sindacale territoriale Cisl, dalla Cisl FP e dalla Cisl Medici provinciali, che oggi ha ... (Cataniatoday.it)

Sciopero sanità - medici e infermieri in piazza il 20 novembre contro la Manovra - La Sanità non ci sta: la Manovra “sono briciole” per un settore affamato. Il 20 novembre è stata indetta una giornata di protesta nazionale per medici, infermieri e professioni sanitarie. I sindacati di categoria, tra cui Anaao Assomed, Cimo-Fesmed ... (Quifinanza.it)

Iniettate 80 dosi di insulina - ma dovevano essere solo 8. La Procura : “Processate due medici e quattro infermieri” - Ospedale Galliera, la Procura chiede il rinvio a giudizio per sei persone dopo la morte di un paziente di 70 anni (Genova.repubblica.it)

Alla Sanità solo briciole : il 20 novembre scioperano medici e infermieri - Che le rassicurazioni del Mef sui soldi stanziati per il prossimo anno per la Sanità fossero fallaci è facilmente dimostrabile. Così come pura propaganda risuonano le parole della premier Giorgia Meloni sugli investimenti record nella storia ... (Lanotiziagiornale.it)