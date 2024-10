Lopinionista.it - L’Impressionismo Romantico di Rita Della Giovanna, quando l’impalpabilità delle sensazioni si fonde con la leggerezza interpretativa

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Molte volte la sensibilità espressiva necessita di soffermarsi su un linguaggio pittorico che possa permettere all’artista di perdersi all’interno dell’osservato per poi imprimere sulla tela quell’unicità del sentire che pur appartenendo alla propria interiorità riesce ad andare a toccare le corde prodel fruitore il quale riceve in maniera avvolgente quella delicata visione dell’autore dell’opera. La protagonista di oggi mescola due stili tradizionali, appartenenti a un secolo durante il quale la figurazione era ancora fortemente dominante nella pittura, prendendo il lato più morbido e delicato di entrambi dando così vita a un vero e proprio punto di vistarealtà che non può fare a meno di condurre l’osservatore in una dimensione senza tempo dove tutto ciò che conta è il sentire immediato e spontaneo che dalle tele si genera.