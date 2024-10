Biccy.it - Lady Gaga pubblica il suo nuovo singolo, ecco Disease

(Di venerdì 25 ottobre 2024) A più di quattro anni da Stupid Love,è tornata con unche apre le porte di una nuova era,. Dopo un solo mese dalla parentesi di Harlequin abbiamo finalmente il primo pezzo di LG7. Nei giorni scorsi una fonte che ha ascoltato il pezzo in anteprima ha svelato cheha le atmosfere di Born This Way e in parte è vero, diciamo che è come se Born This Way e ARTPOP avessero partorito un figlio.convince al primo ascolto, non si tratta di un pezzo pop sempliciotto e banale, ma è comunque orecchiabile, anche se personalmente mi sembra funzioni più il pre chorus, che il ritornello stesso. Io così per i prossimi giorni E voi che ne pensate di questo comeback di? WATCH:(Official Lyric Video) https://t.co/Vewh0cN9J6 pic.twitter.