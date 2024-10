La Serie A ritorna in chiaro. Gratis in diretta streaming DAZN Milan - Napoli senza abbonamento (Di venerdì 25 ottobre 2024) Tutta la Serie A Enilive è solo su DAZN 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva ora.La decima giornata del massimo campionato italiano sta per ‘riscrivere’ la storia del calcio: martedì 29 ottobre alle 20:45, il match di Serie A Enilive tra il Milan di Fonseca e il Napoli di Conte sarà trasmesso per la prima volta gratuitamente in chiaro e in esclusiva su DAZN.Non accadeva dal 1996, quando l’ultimo incontro trasmesso in chiaro fu quello disputato il 13 aprile allo stadio Delle Alpi tra Juventus e Sampdoria. Una svolta storica per il grande calcio resa possibile grazie a DAZN che riporta in chiaro la Serie A Enilive per accendere ancora di più la passione calcistica. Digital-news.it - La Serie A ritorna in chiaro. Gratis in diretta streaming DAZN Milan - Napoli senza abbonamento Leggi tutta la notizia su Digital-news.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Tutta laA Enilive è solo su7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva ora.La decima giornata del massimo campionato italiano sta per ‘riscrivere’ la storia del calcio: martedì 29 ottobre alle 20:45, il match diA Enilive tra ildi Fonseca e ildi Conte sarà trasmesso per la prima volta gratuitamente ine in esclusiva su.Non accadeva dal 1996, quando l’ultimo incontro trasmesso infu quello disputato il 13 aprile allo stadio Delle Alpi tra Juventus e Sampdoria. Una svolta storica per il grande calcio resa possibile grazie ache riporta inlaA Enilive per accendere ancora di più la passione calcistica.

