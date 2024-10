La radiocronaca dell'Atalanta su Radio alta con De Sanctis e la voce di Rtl102.5 Viscardi (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il racconto delle gesta di una grande squadra: l'Atalanta. La Radiocronaca, quella storica, riprende su Radio alta con Matteo De Sanctis e la voce di RTL 102.5 Luca Viscardi (super tifoso della squadra bergamasca). In occasione del match di serie A di sabato 26 ottobre tra Atalanta e Verona, la Radiocronaca su Radio alta sarà condotta Matteo De Sanctis e la voce di RTL 102.5 Luca Viscardi. La prima Radio d'Italia, Rtl102.5, è nata tanti anni fa proprio a Bergamo ed ha sempre mantenuto vivo il rapporto con la terra d'origine. Per questo motivo, ha deciso di raccontare l'Atalanta anche in Champions League , insieme alle altre italiane nel torneo. Prima delle partite in casa, allo stadio di Bergamo, non mancherà l'animazione e la musica del dj Massimo Alberti, in onda ogni venerdì con '70-'80-'90 all'ora su RTL 102.5, bergamasco doc e tifosissimo dell'Atalanta. Liberoquotidiano.it - La radiocronaca dell'Atalanta su Radio alta con De Sanctis e la voce di Rtl102.5 Viscardi Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il raccontoe gesta di una grande squadra: l'. La, quella storica, riprende sucon Matteo Dee ladi RTL 102.5 Luca(super tifosoa squadra bergamasca). In occasione del match di serie A di sabato 26 ottobre trae Verona, lasusarà condotta Matteo Dee ladi RTL 102.5 Luca. La primad'Italia,.5, è nata tanti anni fa proprio a Bergamo ed ha sempre mantenuto vivo il rapporto con la terra d'origine. Per questo motivo, ha deciso di raccontare l'anche in Champions League , insieme alle altre italiane nel torneo. Primae partite in casa, allo stadio di Bergamo, non mancherà l'animazione e la musica del dj Massimo Alberti, in onda ogni venerdì con '70-'80-'90 all'ora su RTL 102.5, bergamasco doc e tifosissimo

