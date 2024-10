Lanazione.it - La marcia contro la violenza. Lungo l’Arno l’urlo di pace: "Fermiamo le guerre"

(Di venerdì 25 ottobre 2024) "le, il tempo dellaè ora". Domani, sabato 26 ottobre, è Giornata di mobilitazione nazionale per la. La modalità di mobilitazione scelta dalle cinque Reti promotrici della Giornata (Europe for Peace, Rete italianae Disarmo, Fondazione PerugiAssisi per la cultura della, AssisiGiusta, Sbilanciamoci) vede l’organizzazione di manifestazioni in 7 piazze italiane (come i colori di un arcobaleno pacifista) che grideranno a gran voce le proposte della società civile che chiede "percorsi di, disarmo, giustizia sociale e climatica". "In un contesto internazionale sempre più militarizzato e segnato da, sofferenze e scelte politiche senza investimenti reali in diplomazia, è essenziale dire insieme: Basta con l’impunità. Basta con la complicità. Basta con l’inazione".