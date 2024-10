Thesocialpost.it - La dura legge del pisello e i guai del governo Meloni

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Ovviamente non parliamo dei piselli della genetica di Mendel, ma dello strano destino di questoper la prima volta gestito da una donna. Di fatto le uniche crisi, che hanno messo in ambasce la maggioranza, e la presidenza del consiglio, sono sorte non per merito o forza delle opposizioni ma per problematiche che hanno un comune denominatore, ile la sua cecità . Ovviamente non parliamo di legumi, ma della scarsa oculatezza di uomini, che ragionano con parti non alte, e dotate di tessuti più cavernosi che neuronali. In origine ci fu il caso Giambruno, che ostentava pacchi degni di Amadeus, poi l’improvvisa ed inspiegata rescissione, quasi fosse un contratto, della relazione tra Ariannaed il ministro Lollobrigida, a seguire, pochi giorni, il caso Boccia, degno di un format innovativo tra Grande Fratello e Temptation Island, ora il caso Giuli/Spano.