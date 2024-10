James Bond, la regista di Venom: The Last Dance è in lizza? "Sarei la prima donna alla regia di 007" (Di venerdì 25 ottobre 2024) I rumor sostengono che Kelly Marcel sia tra quei registi tenuti d'occhio dalla produzione per occuparsi del nuovo film della saga Mentre è nelle sale Venom: The Last Dance, ultimo capitolo della trilogia Sony sul simbionte Marvel con Tom Hardy protagonista, la sua regista Kelly Marcel ha concesso una lunga intervista all'Hollywood Reporter in cui si è parlato anche del suo possibile coinvolgimento dietro la macchina da presa del nuovo film della saga di 007 James Bond. Marcel ha parlato in modo molto sottile della lista dei contendenti alla regia del nuovo James Bond e del modo in cui potrebbe aver inserito alcune allusioni proprio a 007 nell'ultimo film di Venom. "Sì, è una lista straordinaria. Sono rimasta sbalordita quando l'ho Movieplayer.it - James Bond, la regista di Venom: The Last Dance è in lizza? "Sarei la prima donna alla regia di 007" Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) I rumor sostengono che Kelly Marcel sia tra quei registi tenuti d'occhio dproduzione per occuparsi del nuovo film della saga Mentre è nelle sale: The, ultimo capitolo della trilogia Sony sul simbionte Marvel con Tom Hardy protagonista, la suaKelly Marcel ha concesso una lunga intervista all'Hollywood Reporter in cui si è parlato anche del suo possibile coinvolgimento dietro la macchina da presa del nuovo film della saga di 007. Marcel ha parlato in modo molto sottile della lista dei contendentidel nuovoe del modo in cui potrebbe aver inserito alcune allusioni proprio a 007 nell'ultimo film di. "Sì, è una lista straordinaria. Sono rimasta sbalordita quando l'ho

