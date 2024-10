“Io so e ho le prove”: dopo 10 anni torna, aggiornato, il libro di Vincenzo Imperatore che denuncia i segreti del sistema bancario (Di venerdì 25 ottobre 2024) La tassa sugli extraprofitti delle banche che forse c’è e forse no, il caso Intesa Sanpaolo, le relative problematiche di cyber security bancaria: nel momento in cui gli istituti di credito sembrano essere nell’occhio del ciclone, torna in libreria – a dieci anni esatti dalla prima uscita – la nuova edizione aggiornata e ampliata del libro che ha fatto tremare il sistema bancario italiano, denunciandone i segreti, le strategie e le sistematiche scorrettezze ai danni del correntista: Io so e ho le prove – 10 anni dopo. Ilfattoquotidiano.it - “Io so e ho le prove”: dopo 10 anni torna, aggiornato, il libro di Vincenzo Imperatore che denuncia i segreti del sistema bancario Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) La tassa sugli extraprofitti delle banche che forse c’è e forse no, il caso Intesa Sanpaolo, le relative problematiche di cyber security bancaria: nel momento in cui gli istituti di credito sembrano essere nell’occhio del ciclone,in libreria – a dieciesatti dalla prima uscita – la nuova edizione aggiornata e ampliata delche ha fatto tremare ilitaliano,ndone i, le strategie e letiche scorrettezze ai ddel correntista: Io so e ho le– 10

