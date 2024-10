Influencer ‘giramondo’ derubato a Milano, sui social organizzano una raccolta fondi e gli regalano una bici nuova: “Esiste anche una Milano per bene” (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il suo giro del mondo si era fermato a Milano perché alcuni malviventi gli avevano sottratto quello che era il suo unico mezzo di trasporto: la bicicletta. La sua esperienza, dunque, sembrava essere a un passo dal termine, così come il sogno di girare il globo in lungo e in largo, a bordo della sua amata bici. Pochi giorni dopo, però, è arrivata la bellissima sorpresa: Tatsuya Kushihara può finalmente ricominciare il suo viaggio. Come? Grazie ai social e, in particolare, alla pagina Instagram Milanobelladadio, che ha organizzato una raccolta fondi con l’obiettivo di ripagare il maltolto all’Influencer giapponese. E il sostegno degli utenti è stato gigantesco, perché l’iniziativa ha racimolato oltre 4 mila euro in pochissime ore. Ilfattoquotidiano.it - Influencer ‘giramondo’ derubato a Milano, sui social organizzano una raccolta fondi e gli regalano una bici nuova: “Esiste anche una Milano per bene” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il suo giro del mondo si era fermato aperché alcuni malviventi gli avevano sottratto quello che era il suo unico mezzo di trasporto: lacletta. La sua esperienza, dunque, sembrava essere a un passo dal termine, così come il sogno di girare il globo in lungo e in largo, a bordo della sua amata. Pochi giorni dopo, però, è arrivata la bellissima sorpresa: Tatsuya Kushihara può finalmente ricominciare il suo viaggio. Come? Grazie aie, in particolare, alla pagina Instagrambelladadio, che ha organizzato unacon l’obiettivo di ripagare il maltolto all’giapponese. E il sostegno degli utenti è stato gigantesco, perché l’iniziativa ha racimolato oltre 4 mila euro in pochissime ore.

