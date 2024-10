Il mattone ha perso fascino. Comprare casa è un miraggio (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il mercato immobiliare in Toscana mostra segni di forte rallentamento. Le transazioni immobiliari hanno subito una contrazione significativa nel 2023, con una diminuzione del 13,9%, mentre gli acquisti tramite mutuo sono crollati del 31%. Anche il mercato degli affitti mostra segni di stagnazione. Sono alcuni dei dati principali emersi dal tredicesimo rapporto di monitoraggio sulla condizione abitativa "Abitare in Toscana" presentato a Firenze. Il rapporto, curato dall’Osservatorio sociale della Regione Toscana con Anci Toscana, il settore regionale politiche abitative e Irpet, evidenzia luci e ombre nelle politiche della casa. Segnali positivi provenienti dalle politiche pubbliche della Regione Toscana arrivano dai 453 nuovi alloggi Erp, di edilizia residenziale pubblica, messi a disposizione nel 2023, ma non mancano criticità, dice il rapporto. Lanazione.it - Il mattone ha perso fascino. Comprare casa è un miraggio Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il mercato immobiliare in Toscana mostra segni di forte rallentamento. Le transazioni immobiliari hanno subito una contrazione significativa nel 2023, con una diminuzione del 13,9%, mentre gli acquisti tramite mutuo sono crollati del 31%. Anche il mercato degli affitti mostra segni di stagnazione. Sono alcuni dei dati principali emersi dal tredicesimo rapporto di monitoraggio sulla condizione abitativa "Abitare in Toscana" presentato a Firenze. Il rapporto, curato dall’Osservatorio sociale della Regione Toscana con Anci Toscana, il settore regionale politiche abitative e Irpet, evidenzia luci e ombre nelle politiche della. Segnali positivi provenienti dalle politiche pubbliche della Regione Toscana arrivano dai 453 nuovi alloggi Erp, di edilizia residenziale pubblica, messi a disposizione nel 2023, ma non mancano criticità, dice il rapporto.

