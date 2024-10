Lortica.it - Il Centro Taekwondo Arezzo sul tatami del Dracula Open di Bucarest

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Ilsuldeldi. La manifestazione internazionale, in programma sabato 26 ottobre e domenica 27 ottobre nella capitale rumena, assegnerà punti per il ranking mondiale e vedrà combattere alcuni dei migliori talenti di tutti i continenti in diverse categorie di età e di peso. Tra questi saranno presenti anche Lorenzo Franchi nei -55kg Junior ed Edoardo Rinaldi nei -37kg Cadetti che, allenati dal maestro Andrea Rescigno, hanno scelto di mettersi alla prova al di fuori dei confini nazionali per vivere una preziosa esperienza di crescita e confronto con coetanei del resto d’Europa.